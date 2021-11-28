شبيبة القبائل تنهزم أمام ليوباردز في كأس الكاف

انهزم فريق شبيبة القبائل، بنتيجة هدف دون مقابل، أمام نادي ليوباردز، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكاف.

ورغم سيطرتها على اللعب، تلقت الشبيبة الهدف الوحيد في هذه المباراة، في الدقيقة الـ23 من عمر الشوط الأول.

كما حاول أشبال عمار السويح، العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، إلا أن نقص الفعالية الهجومية حرمهم من ذلك.

يذكر أن لقاء العودة لحساب ذات الدور، والذي يجمع الشبيبة، بليوباردز، سيلعب الأسبوع المقبل بتيزي وزو، لحسم التأهل لدور المجموعات.