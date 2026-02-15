شبيبة القبائل تنهزم بثلاثية أمام يانغ أفريكانز

انهزم فريق شبيبة القبائل، أمسية اليوم الأحد، بثلاثية دون رد، أمام مضيفه يانغ أفريكانز، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وتلقى فريق شبيبة القبائل الهدف الأول في الدقيقة الـ35 عن طريق اللاعب ديوب، لتنهي الشوط الأول متأخرة في النتيجة.

وخلال الشوط الثاني، تلقت شباك “الكناري” ثنائية، عن طريق كلٍّ من ديوب (د64)، وبوكا (د66). لتنتهي المباراة لصالح نادي يانغ أفريكانز بنتيجة (3-0).

وبهذه الهزيمة المرّة، أنهى فريق شبيبة القبائل مشاركته هذا الموسم في رابطة أبطال إفريقيا.