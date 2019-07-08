شبيبة القبائل تنهي تربصها الأول بنجاح قبل التوجه إلى فرنسا

أنهى فريق شبيبة القبائل، أمس الأحد، تربصه التحضيري الأول، الذي أجراه بتيزي وزو، والذي دام لمدة أسبوع.

وأكدت إدارة شبيبة القبائل، أن تربصها التحضيري الأول، كان ناجحا بجميع المقاييس، وبلغ الأهداف المسطرة من الطاقم الفني.

وخصص مدرب شبيبة القبائل، هوبيرت فيلود، وطاقمه الفني، هذا التربص للعمل على الجانب البدني، لتحضير لاعبيه للموسم المقبل.

وأبدى فيلود، رضاه عن مردود لاعبيه، وتجاوبهم خلال هذه التحضيرات، رغم العمل الشاق الذي كان مفروضا عليهم.

واستفاد لاعبوا “الكناري”، من يوم راحة، بعد هذا التربص، قبل أن يشدو الرحال غدا الثلاثاء، نحوى مدينة ايفيان الفرنسية، لإجراء ثاني تربص لهم.