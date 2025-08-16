شبيبة القبائل تنهي تربصها بتركيا وتعود إلى الجزائر

أنهى فريق شبيبة القبائل تربصه الإعدادي الذي أُقيم خارج الوطن بتركيا في أجواء مميزة، حيث تخللته حصص تدريبية مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، ركّز خلالها الطاقم الفني على الجانبين البدني والفني، إضافة إلى تطبيق عدة خطط تكتيكية استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وخاض الفريق خلال التربص عدداً من المباريات الودية أمام فرق مختلفة، كانت فرصة لاختبار جاهزية التشكيلة ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين لإبراز إمكانياتهم، ما ساهم في خلق منافسة إيجابية داخل المجموعة.

وعند عودتهم إلى الجزائر، حظي اللاعبون والطاقم الفني باستقبال حار من إدارة النادي وعدد من الأنصار، حيث عبّر المدرب زينباور عن رضاه الكبير عن النتائج المسجلة خلال فترة التحضير، مؤكداً أن الفريق على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه هذا الموسم والمنافسة على الألقاب، مع الالتزام بالحفاظ على أسلوب لعب شبيبة القبائل المعروف بروحه الهجومية.