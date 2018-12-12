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شبيبة القبائل تنهي تربص المغرب بتعادل إيجابي أمام الفتح الرباطي

الرياضة
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شبيبة القبائل تنهي تربص المغرب بتعادل إيجابي أمام الفتح الرباطي
بقلم كريم.تيغرمت

تعادل فريق شبيبة القبائل، أمام نادي الفتح الرباطي المغربي، بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، بالمغرب.

وأشرك مدرب الشبيبة فرانك دوما، خلال هذه المباراة، كامل تعداد الفريق، بإقحام تشكيلتين مختلفتين في كل شوط، للوقوف على مدى جاهزية أشباله.

وانتهى الشوط الأول من هذه الودية، بنتيجة بيضاء، قبل أن يفتح النادي الرباطي النتيجة في الشوط الثاني عن طريق ضربة جزاء، ليعدل بعدها الشاب إيراتني، للكناري.

وجاءت هذه المباراة، في ختام التربص التحضيري الذي أجرته شبيبة القبائل، بالمغرب، تحضيرا لمرحلة العودة من البطولة الوطنية.


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