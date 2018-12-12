شبيبة القبائل تنهي تربص المغرب وتعود إلى أرض الوطن

عاد فريق شبيبة القبائل، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى أرض الوطن، بعد اختتام تربصه التحضيري الذي دام 8 أيام بالمغرب.

وأبدى الطاقم الفني وإدارة شبيبة القبائل، رضاهم عن العمل المنجز بالمغرب، مؤكدين أن التربص كان ناجحا إلى حد بعيد.

وقررت إدارة “الكناري”، منح لاعبيها راحة لمدة يومين، للسماح للاعبين باسترجاع قواهم، بعد العمل الشاق الذي قاموا به في المغرب.

وسيعود بعدها، أشبال المدرب فرانك دوما، إلى أجواء التدريبات، لتحضير مباراة الدور الـ32 من كأس الجمهورية، التي ستجمعهم بنادي أمل غريس.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الدور الـ32 من كأس الجمهورية، بين شبيبة القبائل، وأمل غريس، يوم 18 ديسمبر، على الثانية زوالا، بملعب “بوجلال غريس” بمعسكر.