شبيبة القبائل تنهي تربص مستغانم بمباراة تطبيقية

اختتم فريق شبيبة القبائل اليوم الإثنين، تربصها التحضيري الثاني بمدينة مستغانم بمباراة تطبيقية بين لاعبي الفريق.

وكشف الحساب الرسمي لشبيبة القبائل، عن إجراء لاعبي الفريق لمباراة تطبيقية، في ختام هذا التربص، والتي عرفت منافسة وأجواء حماسية بين اللاعبين.

وشهدت هذه المباراة تألق كل من نزلة، لوصيف، والحارس بن بوط، الذي شارك كلاعب، حيث هذا الثلاثي أهداف المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

يذكر أن تربص مستغانم هو الثاني لفريق شبيبة القبائل هذا الصيف، والذي يجريه الفريق هذا الصيف، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.