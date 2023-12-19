شبيبة القبائل تنهي عقد الثنائي هشام مختار وسايمون مسوفا

أنهت إدارة فريق شبيبة القبائل عقد اللاعبين السابقين هشام مختار وسايمون مسوفا، اليوم الثلاثاء، بطريقة ودية.

وقالت إدارة شبيبة القبائل في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية لها، على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الطلاق كان بالتراضي بعد الاتفاق على كل الأمور خاصة الجانب المادي.

كما تمنت إدارة “الكناري” للثنائي التوفيق و النجاح في مستقبلهم الكروي.

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