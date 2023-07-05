شبيبة القبائل تنهي عقد رضوان زردوم

أعلنت إدارة شبيبة القبائل عن فسخ عقد اللاعب رضوان زردوم بالتراضي الذي ينتهي في جوان 2024.

وكشفت إدارة الكناري، عن إنهاء عقد زردوم بسبب تذبذب مستويات وأدائه طيلة الموسم الكروي الجاري.

كما قالت إدارة الفريق، في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية للنادي، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل غربلة الفريق، بعدما أخذت نفس القرار سابقا بإنهاء العقد مع اللاعب محمد لمين واتارا.

وفي الأخير، تمنت الإدارة القبائلية النجاح للاعب في بقية مشواره الكروي.

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