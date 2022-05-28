شبيبة القبائل تهزم المولودية بثنائية

هزم أمسية اليوم السبت فريق شبيبة القبائل مُضيفه مولودية الجزائر في كلاسيكو الرابطة المُحترفة.

حيث انتهت المواجهة التي جرت بملعب عمر حمادي ببولوغين بهدفين دون رد لصالح الشبيبة.

كما سجل ثنائية الجياسكا في اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة 32، أسامة قتال، وماسينيسا نزلة، في الدقيقتين 25 و85.

هذا بينما عرفت المواجهة تضييع لاعب المولودية، سامي فريوي، ركلة جزاء في منتصف المرحلة الثانية صدها، عز الدين دوخة.

في حين طرد الحكم، مصطفى غربال، لاعب الكناري، قتال، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 90.

وسمح هذا الفوز لزملاء القائد، رضا بن سايح، بالبقاء في المركز الثاني، ب60 نقطة.