شبيبة القبائل تهنئ ستيفان زيفوتكو

هنأت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الخميس، مدربها السابق، البولوني ستيفان زيفوتكو، بمناسبة عيد ميلاده الذي يتزامن مع تاريخ 9 جانفي من كل سنة.
وعبرت إدارة شبيبة القبائل، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تهانيها للمدرب ستيفان زيفوتكو، بمناسبة بلوغه 100 عام.
واستذكرت إدارة الكناري، ما حققه المدرب البولوني، رفقة “الجامبو جات”، خلال إشرافه على العارضة الفنية للفريق، بين سنتي (1977 إلى 1991).
يذكر أن المدرب البولوني، ستيفان زيفوتكو، من صناع أمجاد شبيبة القبائل، حيث قاده للتتويج بـ13 لقبا، خلال 11 سنة له كمدرب للفريق.
Stefan Żywotko, Polonais né le 9 janvier 1920 à Lwow, Il fut l'un des entraîneurs historiques de la JS Kabylie, pendant près de 11 ans
Il remporta pas moins de treize titres.
Aujourd'hui, il soufflera sa centième bougie… pic.twitter.com/99UWhUwPfB
— Jeunesse Sportive de Kabylie (@jsk_tweet) January 9, 2020
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