شبيبة القبائل تواجه الأبيار والقبة وديا

قرر المسؤول الأول عن العارضة الفنية لفريق شبيبة القبائل، عبد الحق بن شيخة، برمجة لقاءين وديين، في إطار التحضيرات للموسم الجديد 2024-2025.

وحسبما أعلنته اليوم الأحد، إدارة “الكناري”، فإن رفقاء الوافد الجديد، محمد رضا حميدي، سيلاقون كل من شبيبة الأبيار ورائد القبة، وديا.

كما أوضحت الإدارة القبائلية، بأن اللقاء الأول أمام الوافد حديثا على قسم الهواة. شبيبة الأبيار، مبرمج غدا الاثنين، بملحق ملعب “حسين آيت أحمد” بداية من الساعة 16:00.

بينما سيقام اللقاء الثاني، أمام رائد القبة، يوم الخميس المقبل 12 سبتمبر الجاري. في نفس التوقيت وبنفس المكان.