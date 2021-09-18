شبيبة القبائل تواجه الجيش الملكي المغربي في الدور التمهيدي الثاني

يواجه فريق شبيبة القبائل المعفى من الدور الأول من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية نادي الجيش الملكي المغربي في الدور الثاني، بعد أن إنتزع هذا الأخير تعادلا سلبيا من مضيفه أف سي بافلز البنيني في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب « الصداقة “في حين إنتهت مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 بالرباط..

هذا ومن المنتظر أن تلعب مباراة الذهاب بين الفريقين في الفترة بين 15 و 17 ومباراة العودة بين 22-24 أكتوبر المقبل..

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