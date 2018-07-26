شبيبة القبائل تواجه المنتخب الليبي في مباراة ودية

وافقت إدارة شبيبة القبائل، على طلب المنتخب الليبي، في خوض مباراة ودية، تخليدا لروح اللاعب الدولي الليبي عمر داود.

واختار الإتحاد الليبي لكرة القدم، فريق شبيبة القبائل للعب هذه المباراة، بالنظر لحمل اللاعب عمر داود، ألوان شبيبة القبائل، موسم 2005-2007.

وبعد مشاورات بين الرئيس القبائلي شريف ملال، وطاقمه الفني بقيادة المدرب فرانك دوماس، تقرر إجراء هذه المباراة في الـ3 أوت المقبل.

يذكر أن اللاعب الدولي الليبي عمر داود، توفي في الـ09 من شهر ماي الماضي، عن عمر يناهز الـ 35 عاما، إثر حادث مرور.