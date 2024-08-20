شبيبة القبائل تواجه تورغوتلو سبور وديا ضمن تربصها بتركيا

سيكون فريق شبيبة القبائل، على موعد أمسية اليوم الثلاثاء، مع أول مباراة ودية تحضيرية ضمن التربص الصيفي الجاري حاليا بتركيا.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، عن برمجتها مباراة ودية تحضيرية، أمام نادي تورغوتلو سبور التركي.

كما أضاف ذات المصدر، بأن هذه المباراة الودية، مقررة أمسية اليوم الثلاثاء، انطلاقا من الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرّر أن يستغل مدرب الشبيبة عبد الحق بن شيخة، هذه المباراة، لمعاينة مردود لاعبيه، ومدى جاهزيتهم للموسم الجديد.