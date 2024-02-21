شبيبة القبائل تواجه شباب بلوزداد في هذا الموعد

كشفت “الفاف”، اليوم الأربعاء، عن موعد المباراة المتأخرة عن الجولة 32 لكأس الجزائر بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد.

وقالت أن المباراة تلعب يوم 5 مارس بداية من الساعة السادسة بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

و سيواجه المتأهل من القمة الكروية في الدور القادم، نادي جمعية الخروب الناشط في الرابطة المحترفة الثانية.

للإشارة، لم تلعب المباراة بين الكناري و السياربي بسبب مشاركة الفريق العاصمي في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

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