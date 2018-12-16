شبيبة القبائل تواجه شبيبة بجاية وديا

برمجت إدارة نادي شبيبة القبائل، رفقة نظيرتها من شبيبة بجاية، مباراة ودية ستجمع الفريقين، في إطار التحضير لمرحلة العودة.

وستكون هذه المباراة فرصة لفرانك دوما، لمعاينة لاعبه الجديد، أمين كباري، إضافة للاعبين الشبان، الذين يجرون تجارب مع الفريق، وهم: عميش، زنادي، وكمار.

من جهته سيقف الطاقم الفني لشبيبة بجاية، خلال هذه الودية، على مدى استعداد تشكيلته لمرحلة لعودة، قصد تدارك النقائص.

ومن المقرر أن تلعب هذه المواجهة الودية، يوم الجمعة المقبل، بملعب ” 01نوفمبر” بتيزي وزو، انطلاقا من الساعة الـ14:00 زوالا.