شبيبة القبائل تواجه مولودية البويرة في مباراة تحضيرية

برمجت إدارة فريق شبيبة القبائل، مباراة ودية تحضيرية، لتعداد الفريق، تحضيرا لخرجتهم المقبلة ضمن البطولة الوطنية.

وكشف إدارة الشبيبة، عبر الحساب الرسمي لفريق على “تويتر”، بان هذه المباراة التحضيرية للفريق ستكون في مواجهة مولودية البويرة.

ومن المقرر أن تجرى هذه المبالراة التحضيرية، يوم غد الإثنين، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، سيحل ضيفا، يوم الجمعة المقبل على اتحاد خنشلة، برسم الجولة الثالثة من البطولة المحترفة.