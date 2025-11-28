شبيبة القبائل تواجه يانغ أفريكانز في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

يخوض فريق شبيبة القبائل، أمسية اليوم الجمعة، مباراته الثانية في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، في مواجهة الضيف نادي يانغ أفريكانز التنزاني.

ويدخل فريق الشبيبة هذه المباراة في مهمة تحقيق الفوز، لا غير، من أجل، حصد أول ثلاثة نقاط له في هذا الدور، والحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل.

ويعول مدرب شبيبة القبائل، جوزيف زينباور، على جاهيزة لاعبين، وعزيمتهم، بالإضافة لدعم الجماهير، من أجل تحقيق الفوز.

يذكر أن مباراة شبيبة القبائل، ونادي يانغ أفريكانز، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، مقررة انطلاقا من الساعة الخامسة، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزوي وزو.