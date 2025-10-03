شبيبة القبائل تواصل التألق وتحقق فوزًا ثمينًا أمام بارادو

حقق فريق شبيبة القبائل فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب نادي بارادو بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جرى بملعب 20 أوت بالعناصر ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدفي شبيبة القبائل كل من رياض بودبوز في الدقيقة 43، وأيمن محيوص في الدقيقة 67، فيما جاء هدف بارادو الوحيد في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول عن طريق محمد أمين رمضاوي.

بهذا الانتصار، واصل أبناء “تيزي وزو” سلسلة نتائجهم الإيجابية، بعدما فازوا في الجولة الماضية أمام الضيف ترجي مستغانم، ليؤكد الفريق جاهزيته للمنافسة بقوة هذا الموسم.

الجماهير القبائلية أعربت عن رضاها الكبير بعد الأداء الرجولي للاعبين، فيما أشاد المدرب جوزيف زينباور بروح المجموعة وإصرارها على حصد النقاط كاملة سواء داخل أو خارج الديار.