شبيبة القبائل تواصل نزيف النقاط وتتعادل سلبيًا أمام AS FAR في رابطة الأبطال

اكتفت شبيبة القبائل بنتيجة التعادل السلبي (0-0) أمام AS FAR، اليوم السبت، في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا عن المجموعة الثانية.

والتي احتضنها ملعب حسين آيت أحمد. وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الطرفين، حيث اصطدمت محاولات الشبيبة بتنظيم دفاعي محكم من الفريق الضيف، الذي اعتمد على التكتل في مناطقه واللعب على المرتدات، ما صعّب مأمورية أصحاب الأرض في الوصول إلى الشباك.

ورغم السيطرة النسبية والضغط المتواصل، خاصة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ضيّعت شبيبة القبائل عدة فرص سانحة للتسجيل، كانت كفيلة بخطف النقاط الثلاث، إلا أن اللمسة الأخيرة وغياب النجاعة الهجومية حالا دون تحقيق الفوز.

وبهذا التعادل، رفعت شبيبة القبائل رصيدها إلى نقطتين فقط، بعد تعادلين داخل الديار، وخسارة في الجولة الأولى أمام الأهلي المصري، لتتواجد في المركز الرابع والأخير للمجموعة.

وفي نفس الجولة، كان الأهلي قد حقق الفوز على يونغ أفريكانز، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متبوعًا بيونغ أفريكانز بـ4 نقاط، ما يزيد من تعقيد مهمة “الكناري” في الجولات المقبلة، ويجعل حظوظ التأهل مرتبطة بتحقيق نتائج إيجابية خارج الديار وتصحيح الأخطاء في أسرع وقت.