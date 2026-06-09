شبيبة القبائل توافق على استقالة دودان

كشفت إدارة نادي شبيبة القبائل، أن المناجير العام للفريق كريم دودان، قد تقدم رسميا باستقالته من منصبه.

وأفادت إدارة “الكناري” في بيان عبر موقعها الالكتروني، أنه قد تم المصادقة صبيحة اليوم الثلاثاء، على هذه الاستقالة.

وتقدمت إدارة الشبيبة بالشكر لكريم دودان على العمل الذي قام به خلال فترة توليه مهامه داخل النادي، متمنية له كل التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

كما أكدت لأنصار الفريق أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير على استمرارية نشاطات النادي أو على السير الحسن لمختلف شؤونه.

يشار إلى أن دودان قد استقالته من منصبه، بعد النتائج المخيبة التي بصم عليها النادي القبائلي في الموسم المنقضي. باحتلاله المركز الـ 5 في البطولة، وفشله في ضمان مشاركة قارية على أقل تقدير.

إلى جانب إقصاء من الدور الـ 16 لكأس الجزائر، على يد اتحاد الحراش. بالإضافة إلى الخروج من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، من دون أي انتصار.