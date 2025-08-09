شبيبة القبائل توافق على انتقال بركان إلى الوكرة القطري

وافقت إدارة شبيبة القبائل، على انتقال مهاجمها الشاب رضوان بركان، إلى نادي الوكرة القطري.

وارتبط اسم صاحب الـ 22 ربيعا، الذي تألق الموسم الماضي مع “الكناري” بتسجيله 10 أهداف. بالاحتراف في الدوري البلجيكي، من بوابة نادي زولته.

قبل أن ينتهي به الأمر في نادي الوكرة، الذي يخوض معه التدريبات منذ أكثر من أسبوع.

ويرتبط بركان مع الشبيبة بعقد يستمر إلى 30 أوت 2026، وفضلت إدارة النادي بيعه الصائفة الحالية للاستفادة من صفقته ماليا، وتفادي رحيله مجانا مع النهاية الموسم الجديد.