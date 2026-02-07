شبيبة القبائل تودّع رابطة أبطال إفريقيا من دور المجموعات بتعادل سلبي أمام الأهلي

أقصيت شبيبة القبائل، اليوم السبت، رسميًا، من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، قبل جولة من إختتام دور المجموعات.

عقب تعادلها السلبي (0-0) أمام الأهلي المصري، في اللقاء الذي احتضنه ملعب حسين آيت أحمد، لحساب منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.

ورغم السيطرة المطلقة لعناصر “الكناري” على مجريات المباراة، وفرضهم إيقاعهم طيلة أطوار اللقاء، إلا أن غياب الفعالية الهجومية وسوء استغلال الفرص حال دون ترجمة هذا التفوق إلى أهداف، ليكتفي الفريق بنقطة لم تكن كافية لإنعاش آماله القارية.

وبهذا التعادل، تتواجد شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، حصيلة جاءت مخيبة لطموحات الأنصار الذين كانوا يعلّقون آمالًا كبيرة على عودة الفريق القوية إلى الواجهة الإفريقية.

وكانت بداية الشبيبة في دور المجموعات صعبة، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الأهلي المصري بنتيجة 4-1، قبل التعادل السلبي في الجولة الثانية أمام يونغ أفريكانز التنزاني، ثم تعادل دون أهداف أيضًا أمام الجيش الملكي المغربي (AS FAR)، ليعود ويُهزم أمام المنافس ذاته في الجولة الرابعة بهدف دون رد.

خروج مبكر يفرض على إدارة النادي والجهاز الفني الوقوف عند الأسباب الحقيقية لهذا الإقصاء، من أجل تصحيح المسار والاستعداد بشكل أفضل للاستحقاقات المقبلة، سواء على الصعيد القاري أو المحلي.

للإشارة، ستختتم الشبيبة مشوارها، يوم الجمعة، بالتنقل إلى تنزانيا لمواجهة نادي يونغ أفريكانز في مواجهة الجولة السادسة.