شبيبة القبائل توقع اتفاق شراكة يعزز الاهتمام بالتكوين في النادي

نظمت إدارة شبيبة القبائل، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية شراكة مع 25 قطبًا أكاديميًا تابعًا للنادي، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التكوين وتعزيز العمل القاعدي داخل الفريق.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الإدارة عادل بودجة، إلى جانب مسؤولي مختلف الأكاديميات الشريكة.

وتم التباحث حول سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك، بما يضمن توفير أفضل الظروف لتكوين وصقل المواهب الشابة وفق أسس احترافية.

وأكدت إدارة “الكناري” من خلال هذه المبادرة أهمية التكوين في مشروع النادي المستقبلي. باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء فريق قوي يعتمد على أبناء المدرسة القبائلية.

وتواصل شبيبة القبائل، عبر هذه الخطوة، تجسيد استراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في الفئات الشبانية وتطوير المواهب الصاعدة. بما يخدم مستقبل النادي والكرة الجزائرية بشكل عام.