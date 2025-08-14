شبيبة القبائل توقع عقد شراكة جديد مع USN by Golden Body DZ

وقعت إدارة شبيبة القبائل عقد شراكة رسمي مع شركة USN by Golden Body DZ، الرائدة في مجال المنتجات والمكملات الغذائية الخاصة بالأداء الرياضي.

في إطار استراتيجية النادي الهادفة إلى تطوير الجوانب البدنية والصحية للاعبين

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير مكملات غذائية عالية الجودة من أجل دعم لياقة اللاعبين، تحسين عملية الاسترجاع، والرفع من جاهزيتهم البدنية طوال الموسم. بما يتماشى مع متطلبات المنافسة على أعلى مستوى.

وفي بيان نشرته الصفحة الرسمية للنادي، عبّرت إدارة الشبيبة عن سعادتها بهذه الخطوة، مؤكدة أن هذا التعاون “يمثل بداية شراكة واعدة مبنية على الثقة والاحترافية، تصب في مصلحة الفريق وتطوره المستمر”.

وتوجهت شبيبة القبائل بشكرها العميق لشركة USN by Golden Body DZ على ثقتها. معربة عن تطلعها لتحقيق نجاحات مشتركة في المرحلة المقبلة.