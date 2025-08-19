شبيبة القبائل توقع عقد شراكة جديد

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد شراكة جديد، وذلك مع شركة ” Café Mizrana Phénix “.

وأبرزت إدارة “الكناري” أن هذه الشراكة. لا تقتصر فقط على اتفاق تجاري بينها وبين شركة “كافي ميزرانا فينيكس”، وإنما تعكس القيمة المشتركة من شغف، أصالة وروح جماعية.

مشيرة في المقابل، أن شركة “كافي ميزرانا فينيكس” ستطرح قريبا عبر كل ربوع الوطن. منتوجا يحمل شعار الشبيبة، يكون موجها لأنصار الفريق، ليجمعهم على نكهة أصيلة وفرصة للعيش أكثر أجواء الشغف والألوان.