شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع كليرمون فوت الفرنسي

أمضى رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، على عقد الشراكة، الذي سيربط فريقه شبيبة القبائل، بنادي كليرمون فوت الفرنسي.

وتم التوقيع على هذا العقد، الذي سيربط الفريقين، اليوم الإثنين، بباريس، بحضور مسؤولي ناديي شبيبة القبائل، وكليرمون فوت.

وتهدف هذه الإتفاقية، للتعاون بين الناديين في عديد المجالات الرياضية، كإكتشاف المواهب، تعزيز الأكاديميات، ومراكز التدريب، تنظيم مباريات ودية، والمشاركة في دورات كروية للشباب.

وتهدف أيضا هذه الإتفاقية، إلى تطوير تسيير النادي، من خلال إضفاء الطابع الإحترافي في المجال الإداري، والماركيتينغ.

يذكر أن نادي كليرمون فوت، تخرج منه عديد اللاعبين على غرار المغربي مهدي بن عطية، كما حمل ألوانه كل من ياسين براهيمي، فريد بولاية، ومايكل فابر.