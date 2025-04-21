شبيبة القبائل تُسيطر على تشكيلة الأسبوع

شهدت تشكيلة الأسبوع الخاصة بالبطولة المحترفة لكرة القدم، تواجد 3 لاعبين من شبيبة القبائل، إلى جانب اثنين من مولودية الجزائر، وآخرين من شباب بلوزداد.

ونشرت الرابطة المحترفة، اليوم الاثنين، تشكيلة الجولة الـ 23 التي اختتمت السبت، وعرفت تواجد 3 لاعبين من “الكناري”. بعد الفوز في قمة الجولة أمام اتحاد العاصمة. ويتعلق الأمر برضا حميدي، ومحمد أمين مداني، والمتألق مهدي بوجمعة.

أما مولودية الجزائر، العائد بانتصار ثمين من مواجهة اتحاد بسكرة. فقد عرف اختيار الثنائي غزالة أيوب، صاحب الهدف الوحيد، ورضا حلايمية صاحب التمريرة الحاسمة.

ومن جانب شباب بلوزداد، تواجد القائد عبد الرؤوف بن غيث، إلى جانب أيمن محيوص، الذي قاد فريقه لتحقيق “ريمونتادا” بتسجيله “دوبلي” في مرمى ترجي مستغانم. الذي تواجد مهاجمه حيتالة، في تشكيلة الجولة، رغم الهزيمة، وذلك، بتسجيله “دوبلي” هو الآخر.

كما ضمّت تشكيلة الجولة الـ 23. كل من حارس وفاق سطيف، زكرياء سعيدي، ومتوسط ميدان مولودية البيض، خير الدين طوال، ومهاجم نجم مقرة، عادل جعبوط.