شبيبة القبائل تُعزّز صفوفها بصفقتين جديدتين

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل رسميًا، اليوم الخميس، عن إبرام صفقتين جديدتين، في إطار تدعيم التشكيلة ومنح الإضافة اللازمة للفريق في المرحلة المقبلة من الموسم.

وفي هذا السياق، أمضت الشبيبة عقد اللاعب شعيب بولقبول، قادمًا من ترجي مستغانم، بعدما اقتنع الطاقم الفني بإمكاناته وقدرته على تقديم الإضافة. خاصة مع حاجة الفريق إلى توسيع دائرة الخيارات الفنية وتعزيز التنافس داخل المجموعة.

كما أعلنت إدارة “الكناري” عن تعاقدها مع اللاعب تيكسييرا جاريدي لوبيس، قادما من نادي بيترو أتلتيكو لواندا الأنغولي، في صفقة تعوّل عليها الشبيبة كثيرًا لتقوية التعداد بعنصر يملك خبرة المنافسات الإفريقية، وهو ما قد يشكل نقطة قوة إضافية في قادم المواعيد.