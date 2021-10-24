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الرياضة

شبيبة القبائل تُقصي الجيش الملكي المغربي وتبلغ الدور القادم من كأس الكاف

بقلم حواز عبد النور
شبيبة القبائل تُقصي الجيش الملكي المغربي وتبلغ الدور القادم من كأس الكاف
شبيبة القبائل تتأهل
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بلغ سهرة اليوم الأحد فريق شبيبة القبائل دور ما قبل المجموعات من منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تأهل الشبيبة جاء عقب الفوز في لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني بهدفين لهدف بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو.

افتتح  باب التهديف للكناري  علي هارون  في الدقيقة ال55 قبل أن يُعدل للمغاربة اللاعب لامبيرت اريانا في الدقيقة ال58 وأضاف هارون الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بالمغرب قد شهد فوز الكناري بهدف دون رد.

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