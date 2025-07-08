شبيبة القبائل تُكذّب تصريحات منسوبة للرئيس الهادي ولد علي !

فنّدت إدارة نادي شبيبة القبائل ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصريحات نسِبَت لرئيس مجلس إدارة النادي، الهادي ولد علي.

وأكدت إدارة شبيبة القبائل، في بيان رسمي، أن “هذه التصريحات غير صحيحة إطلاقًا ولم تصدر عن الرئيس بأي شكل من الأشكال”. مشددة على أن “ما تم نشره لا يعكس الموقف الرسمي للنادي”.

وأضافت إدارة النادي القبائلي أن الأمر يتعلق بـ”انتحال خطير لهوية رئيس النادي”، خاصة في هذا الظرف الحساس المتعلق بالتحضيرات للموسم الجديد، وهو ما اعتبرته تصرفًا غير مسؤول يمسّ بمصداقية النادي واستقراره.

وطالبت إدارة “الجياسكا” بشكل صريح المنصات المعنية بـ”نشر هذا التكذيب فورًا وسحب المحتوى غير الدقيق”. واختتم البيان برسالة دعم واضحة للنادي وجماهيره “تحيا الشبيبة، تحيا جماهيرها، وتحيا الجزائر”.