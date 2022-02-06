شبيبة القبائل تُودع كأس الكاف رغم الفوز أمام ليوباردز !

فشل أمسية اليوم فريق شبيبة القبائل في بلوغ دور مجموعات منافسة كأس الكاف رغم الفوز على الضيف رويال ليوباردز الإسواتيني.

المواجهة التي جرت بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو انتهت بتفوق شبيبة القبائل بهدفين لهدف وحيد.

كما كانت مواجهة الذهاب من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف قد انتهت بتفوق رويال ليوباردز الإسواتيني بهدف دون رد.

وسجل في موقعة اليوم، دومبيا، وعمار العرفي، ثنائية شبيبة القبائل في الدقيقتين، ال3 وال88 من ركلة جزاء بينما وقع، مغاغولا، هدف الضيوف في الدقيقة 16.