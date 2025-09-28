شبيبة القبائل تكتسح بيبياني بخماسية وتقتطع تأشيرة التأهل

حققت شبيبة القبائل تأهلًا مستحقًا إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزها الكبير على نادي غولد ستارز الغاني بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في لقاء الإياب الذي احتضنه ملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد.

وسجل أهداف الزعيم الإفريقي كل من لحلو اخريب هدفين و رياض بودبوز عن طريق ضربة جزاء و مهدي مرغم و وليد ومالكي.

وكان فريق شبيبة القبائل قد وضع قدمًا أولى في الدور المقبل بعد فوزه في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة، قبل أن يؤكد تفوقه في العودة بفوز ساحق، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع 7 أهداف دون مقابل.

أبناء المدرب جوزيف زينباور قدموا أداءً قويا على جميع المستويات، وظهروا بوجه هجومي مميز، وسط انسجام كبير بين الخطوط الثلاثة، ما منحهم أفضلية واضحة طوال أطوار المواجهة.

بهذا الانتصار، تؤكد شبيبة القبائل جاهزيتها لدخول غمار المنافسة الإفريقية بكل قوة، وسط آمال جماهيرها في مواصلة المشوار وتحقيق نتائج تليق بتاريخ النادي القاري.