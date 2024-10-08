شبيبة القبائل – شباب قسنطينة.. انطلاق عملية بيع التذاكر

أعلنت مؤسسة تسيير المركب الرياضي بتيزي وزو، اليوم الثلاثاء، عن إنطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شبيبة القبائل و شباب قسنطينة.

والمرتقبة يوم الجمعة، بداية من الساعة الـ17.45، بملعب المجاهد الراحل “حسين آيت أحمد”.

وحسب بيان مؤسسة تسيير المركب، فإن عملية بيع تذاكر هذا اللقاء، إنطلقت مساء اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة وستستمر لغاية منتصف زوال يوم الجمعة.

كما أوضحت المؤسسة المكلفة بتسيير ملعب “حسين آيت أحمد”، أنه تم تخصيص 33 ألفا تذكرة لصالح أنصار شبيبة القبائل، فيما تم تخصيص 3 ألاف و ثلاثمئة تذكرة لصالح أنصار شباب قسنطينة.

بالإضافة لتخصيص 1700 تذكرة بمنصة VIP.