شبيبة القبائل – شباب قسنطينة.. بيان هام للأنصار

وجهت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، بيانا هاما، للأنصار المتنقلين لملعب “حسين آيت أحمد”. لحضور مواجهة شبيبة القبائل وشباب قسنطينة.

وتُلعب المباراة غدا السبت، بداية من الساعة 17.45. في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة.

وكشفت مصالح شرطة تيزي وزو، بأنه سيتم تسخير أعوان تابعين لها بمحيط ملعب “حسين آيت أحمد”. من أجل توجيه وتسهيل دخول المناصرين.

كما أكدت شرطة تيزي وزو في بيانها، بأنه تم وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور. لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية إلى الملعب.

وشددت مصالح أمن ولاية تيزي وزو أنه على كل شخص لا يحوز على تذكرة دخول يمنع عليه التنقل إلى الملعب أو التواجد بمحيطه.

كما يمنع دخول القُصّر إلى الملعب ما عدا المرفقين بأوليائهم. مع ضرورة استظهار بطاقة الهوية.

وفي ختام البيان، أكدت المصالح ذاتها بأن كل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو ألعاب نارية أو شماريخ يتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.