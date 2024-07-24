شبيبة القبائل في تربص بالعاصمة لأسبوعين

يرتقب أن تدخل تشكيلة شبيبة القبائل، بداية من الأحد المقبل، في تربص مغلق بالعاصمة، يستمر لأزيد من أسبوعين، ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات الصيفية.

وكشف بن شيخة، في المنطقة المختلطة، التي برمجها إدارة الكناري. أمس الثلاثاء، بأن التعداد بدأ يرتفع بوصول معظم اللاعبين في الأيام القليلة الماضية. وهو ما جعله يقرر الرفع من وتيرة العمل.

قبل أن يضيف: “تنتظرنا مرحلة ثالثة ما بين 28 جويلية و15 أوت في العاصمة. والأمر المحفز، هو أن اللاعبين يتواجدون في أفضل الظروف، يأكل جيدا وينام جيدا ويعمل بجد، وهذه هي مهمتنا”.