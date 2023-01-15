دخل فريق شبيبة القبائل، في تربص تحضيري بتركيا، استعدادا لمرحلة العودة من البطولة المحترفة في موسمها الجاري.

وبعد خوض الفريق لتربص أول بمدينة تيزي وزو لمدة أسبوع، برمجت ادارة الشبيبة تربص ثاني للفريق بمدينة انطاليا التركية

كما يسعى مدرب الشبيبة ميلود حمدي، استغلال هذا التربص من أجل اعادة ترتيب البيت تحسبا لمرحلة العودة.

ومن المقرر أن يدوم تربص الشبيبة الجاري حاليات بمدينة أنطاليا التركية، 17 يوم، إلى غاية نهاية الشهر الجاري.