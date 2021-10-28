شبيبة القبائل في مفاوضات مع أسطورة الكرة المغربية

إتصل رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل يزيد ياريشان بالمدرب المغربي بادو زاكي لتولي زمام العارضة الفنية، بعد فسخ عقد المدرب السابق هنري سطمبولي.

وأكدت مصادرنا أن ياريشان بالتشاور مع المدير الفني كريم زياني ينوي التعاقد مع أسطورة كرة القدم المغربية الذي حقق إنجاز الفوز بـ “الكأس” لما كان يشرف على العارضة الفنية لشباب بلوزداد.

وأقيل الفرانكو جزائري سطمبولي من على رأس العارضة الفنية للفريق، بالرغم من تمكن “الكناري”، من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور الثمن نهائي مكرر، بمناسبة كأس الكاف أمام الجيش الملكي المغربي.

كما أسندت مهمة الإشراف على الفريق إلى المدرب المساعد منير دوب، الذي سيقود التشكيلة للتحضير لدخول غمار منافسة الرابطة المحترفة بداية من الجولة الثانية أمام وفاق سطيف المقرّر تنشيطها بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

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