شبيبة القبائل :”لا يمكننا السكوت عن استهداف الجزائر ومؤسساتها الرياضية”

دافع فريق شبيبة القبائل بشراسة عن إتحاد العاصمة الذي يواجه حملة شرسة من قبل النادي المغربي نهضة بركان.

وقالت إدارة النادي في بيان لها، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية للفريق “تدين شبيبة القبائل بشد توغل الأعمال السياسية في مجال الرياضة بهدف استفزاز الجزائر و مؤسساتها الرياضية التي ترحب دائما بالضيوف الرياضيين”.

وأضافت إدارة شبيبة القبائل “لا يمكن لشبيبة القبائل أن تظل صامتة في وجه هذا الاستفزاز الذي هو عبارة عن مناورة يائسة و بعيدة كل البعد عن المبادئ والأنظمة الرياضية”.

كما أبدت إدارة الكناري تأسفها الكبيرة لما قامت به إدارة نهضة بركان المغربي التي قامت سيناريو مفبرك منذ حلولها بالجزائر.