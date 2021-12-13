شبيبة القبائل لن تستضيف ليوباردز في تيزي وزو وهذا موعد اللقاء

تقرر لعب مباراة الإياب بين شبيبة القبائل وليبوباردز السوازيلندي، يوم الـ20 ديسمبر، في إطار الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف.

وأكد مصدر رسمي لتلفزيون “النهار”، بأن اللقاء سيلعب في بولوغين، لا في تيزي وزو، في التاريخ السالف ذكره.

وكانت المباراة قد تأجلت سابقا، بسبب التخوف من فيروس أوميكرون، بإعتبار أن سوازيلند تتواجد على الحدود مع جنوب إفريقيا.

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وأعلنت إدارة شبيبة القبائل، عن مغادرة تعداد الفريق، الخميس، حجرهم الصحي، الذي دام 10 أيام، بفندق الرمال الذهبية بزرالدة.

وتأتي مغادرة بعثة الشبيبة لحجرها الصحي، عقب خضوع تعداد الفريق لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا، والتي جاءت كلها سلبية.

كما قررت إدارة النادي القبائلي، منح راحة للاعبي الفريق، على أن تستأنف التدريبات يوم السبت المقبل، بملعب “1 نوفمبر”.

يذكر أن السلطات الوطنية، أخضعت تعداد شبيبة القبائل، للحجر الصحي، عقب عودتهم من سوازيلاندا، أين خاضوا مباراة كأس الكاف.

وانهزم فريق شبيبة القبائل، بنتيجة هدف دون مقابل، أمام نادي ليوباردز، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكاف. ورغم سيطرتها على اللعب، تلقت الشبيبة الهدف الوحيد في هذه المباراة، في الدقيقة الـ23 من عمر الشوط الأول.

كما حاول أشبال عمار السويح، العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، إلا أن نقص الفعالية الهجومية حرمهم من ذلك.

يذكر أن لقاء العودة لحساب ذات الدور، والذي يجمع الشبيبة، بليوباردز، سيلعب الأسبوع المقبل بتيزي وزو، لحسم التأهل لدور المجموعات.

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