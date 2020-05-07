شبيبة القبائل مهتمة بخدمات صانع ألعاب سيمبا التنزاني

أبدت إدارة نادي شبيبة القبائل، اهتمامها بخدمات الدولي السوداني، شرف الدين شيبوب، صانع ألعاب نادي سيمبا التنزاني.

وكشفت مصادر صحفية، أن مسؤولي النادي القبائلي دخلوا في اتصالات أولية مع وكيل أعمال اللاعب، أملا في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسيكون اللاعب شيبوب، حرا من أي ارتباط، فور انقضاء فترة 3 أشهر المتبقية في العقد الذي يربطه مع ناديه سيمبا التنزاني، ما جعله حاليا محل اهتمام العديد من الأندية.

يذكر أن شرف الدين شيبوب 25) عاما)، سبق له حمل ألوان العديد من الأندية، على غرار المريخ السوداني، شبيبة القيروان، الهلال السوداني.