شبيبة القبائل والساورة يتعرفان على منافسيهما في الدور التمهيدي
بقلم عبد النور حواز
تعرف أمسية اليوم الجمعة فريقي شبيبة الساورة وشبيبة القبائل على منافسيهما المحتملين في الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
الدور التمهيدي الثاني: تُجرى مقابلات الذهاب ما بين الـ 15 والـ 17 من أكتوبر المقبل، وتُقام مواجهات العودة ما بين الـ 22 والـ 24 من الشهر ذاته.
الجيش الملكي المغربي – جواميس البنين يواجه الفائز منهما في شبيبة القبائل.
الجمعية الرياضية لسائقي مدينة كارا الطوغولية – كونكورد الموريتاني يواجه الفائز منهما شبيبة الساورة.
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