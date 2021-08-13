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الرياضة

شبيبة القبائل والساورة يتعرفان على منافسيهما في الدور التمهيدي

بقلم عبد النور حواز
شبيبة القبائل والساورة يتعرفان على منافسيهما في الدور التمهيدي
الشبيبة تعول على التألق
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تعرف أمسية اليوم الجمعة فريقي شبيبة الساورة وشبيبة القبائل على منافسيهما المحتملين في الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

الدور التمهيدي الثاني: تُجرى مقابلات الذهاب ما بين الـ 15 والـ 17 من أكتوبر المقبل، وتُقام مواجهات العودة ما بين الـ 22 والـ 24 من الشهر ذاته.

الجيش الملكي المغربي – جواميس البنين يواجه الفائز منهما في شبيبة القبائل.

الجمعية الرياضية لسائقي مدينة كارا الطوغولية – كونكورد الموريتاني يواجه الفائز منهما شبيبة الساورة.

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