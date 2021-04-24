شبيبة القبائل وسرباح يدعمان أرشيف الفاف

الرياضة
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شبيبة القبائل وسرباح يدعمان أرشيف الفاف
بقلم كريم.تيغرمت

تدعم أرشيف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بإصدارين جديدين، الأول يتعلق بفريق شبيبة القبائل والآخر عن الحارس الدولي السابق مهدي سرباح.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، عن تلقيها كتاب بعنوان “كل شيء عن شبيبة القبائل 1946-2021” من تأليف سعيد سلحاني.

ويوثق هذا الكتاب، تاريخ فريق شبيبة القبائل، منذ نشأته، إلى يومنا هذا، مفصلا كل الأحداث التي عائها النادي، والأسماء التي مرت عليه.

أما الكتاب الثاني، والذي يحمل عنوان “ذاكريات حارس مرمى” من تأليف حميد طاهري، سرد فيه المسيرة الثرية للحارس السابق للخضر، مهدي سرباح.

واستحسنت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مثل هذه الأعمال، التي تحفظ تاريخ كرة القدم الجزائرية.


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