شبيبة القبائل ومولودية الجزائر يتعادلان في لقاء مثير 

انتهت المباراة المتأخرة عن الجولة السادسة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جمعت بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، على نتيجة التعادل الإيجابي واحد مقابل واحد، في لقاء يندرج ضمن تسوية رزنامة مباريات البطولة الوطنية.

وبادر فريق مولودية الجزائر بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الحادية والستين عن طريق الحسن بانغورا، قبل أن تتمكن شبيبة القبائل من تعديل النتيجة في الدقيقة الثالثة والثمانين بواسطة محمد الأمين مداني عن طريق ضربة جزاء.

وشهدت المباراة حادثة مؤسفة تمثلت في طرد مهاجم مولودية الجزائر محمد ساليو بانغورا، بعد قيامه بلقطة غير أخلاقية، ما أجبر فريقه على إكمال ما تبقى من المواجهة بنقص عددي.

وبهذه النتيجة، اقتسم الفريقان نقاط اللقاء في مباراة اتسمت بالندية والتنافس، ضمن مساعي تسوية برنامج مباريات البطولة الوطنية، في انتظار بقية الجولات القادمة.