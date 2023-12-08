شبيبة القبائل يؤكد مجددا وإتحاد خنشلة يفوز أمام البيض بثنائية

تمكن فريق شبيبة القبائل من الفوز بهدف مقابل صفر أمام الضيف نجم بن عكنون في المباراة التي جرت بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

وأكد فريق شبيبة القبائل في مباراة التي جرت ضمن الجولة التاسعة من عمر منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهو الذي فاز بثلاثية في وقت سابق أمام فريق مولودية وهران.

كما عرف فريق إتحاد كيفية رد الاعتبار لنفسه في مباراة اليوم عندما استضاف فريق مولودية البيض، و فاز عليه بثنائية نظيفة.

وكان إتحاد خنشلة قاد إنهزم في المباراة الماضية أمام شباب قسنطينة بثنائية نظيفة.

النتائج كالتالي:

إ خنشلة 2 – 0 م البيض

ش القبائل 1 – 0 ن بن عكنون

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