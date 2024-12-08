شبيبة القبائل يحقق فوزا بشق الأنفس أمام الضيف نجم مقرة

حقق فريق شبيبة القبائل فوزا بشق الأنفس، اليوم الأحد، أمام الضيف نجم مقرة، في المباراة التي جرت بملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد.

وسجل الهدف الأول لشبيبة القبائل نجم الفريق بودبوز في الدقيقة 44، ليعدل النتيجة التي كانت تسير لصالح فريق نجم مقرة قبل أن يعود المتألق واتار ويحسم نتيجة اللقاء للفريق القبائلي في الدقيقة 84 من عمر المواجهة.

وسجل الهدف الوحيد، للفريق الضيف اللاعب كموخ في الدقيقة 26، في لقاء عرف حضور جماهيري معتبر من قبل أنصار الكناري.

وأكد بوعالية ورفقائه على النتيجة الإيجابية التي حققوها في الجولة الماضية، حينما عادوا بالتعادل الثمين من بشار حينما واجهوا المستضيف شبيبة الساورة.