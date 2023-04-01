شبيبة القبائل ينهزم أمام الوداد البيضاوي ويضيّع الصدارة

تعرّض فريق شبيبة القبائل إلى هزيمة قاسية أمام مستضيفه الوداد البيضاوي في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وانتهى اللقاء بالخسارة بثلاثية مقابل صفر، من إمضاء مهاجم الوداد البيضاوي يولي سومبو في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأوّل.

قبل أن يعود فريق الوداد البيضاوي ويسجّل الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني، من تسجيل نفس اللاعب سومبو.

كما سجّل الهدف الثالث زهير المترجي في الدقيقة 87 قبل أن تنتهي المباراة بذات النتيجة.

وبهذه الخسارة ضيّع الكناري الصدارة،ليتأهل في المركز الثاني ضمن المجموعة القوية.

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