شبيبة بجاية تحسم القمة ضد شبيبة سكيكدة وصدارة ثلاثية بعد الجولة ال22

فاز فريق شبيبة بجاية أمسية اليوم الجمعة على مُضيفه شبيبة سكيكدة بهدف دون رد في قمة الجولة ال22.

من الرابطة الوطنية المُحترفة الثانية، وسجل هدف اللقاء الذي جرى بملعب 20 أوت 1956 بسكيكدة “بن سايح” في الدقيقة ال44.

وتغلب فريق مولودية بجاية على الضيف وداد تلمسان بثلاثية لهدف وحيد على ملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

وإنهزم أهلي برج بوعريريج أمام المُضيف أمل بوسعادة بهدفين دون رد فيما فازت جمعية وهران على سريع غليزان بهدفين لهدف.

وخسر شباب عين الفكرون ضد مولودية سعيدة بهدف وحيد فيما فازت مولودية العلمة على غالي معسكر بهدفين لهدف.

وعادت جمعية عين مليلة بالتعادل بهدفين لهدفين ضد شباب باتنة فيما تغلبت جمعية الشلف على رائد القبة بهدفين لهدف.

وبعد نتائج اليوم إقتسمت فرق مولودية بجاية، جمعية عين مليلة وشبيبة بجاية الصدارة ب42 نقطة.