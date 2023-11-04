شبيبة تيارت تعلن الطلاق بالتراضي مع ايت جودي

أعلنت إدارة شبيبة تيارت عن الطلاق مع المدرب عز الدين ايت جودي بالتراضي مع الطرفين، اليوم الجمعة، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل “الفايسبوك”.

و أكدت إتخاذها الخطوة، كما قدمت شكرها و التقدير للمدرب على كل ما قدمه من عمل طول فترة استلامه العارضة الفنية، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.

كما قالت نفس الإدارةن أنها دخلت في مفاوضات مع مدربين يعلن عن أحدهم في القريب العاجل.

وقال عز الدين ايت جودي في تصريح مقتضب له، أنه استقال بسبب الأوضاع السيئة التي يعيشها نادي تيارت من الناحية التنظيمية.

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